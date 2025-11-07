Организаторы паромной линии Sea Bridge заявили, что оформили все документы

На борту парома находятся 20 пассажиров - 2 гражданина Турции и 18 граждан России

СОЧИ, 7 ноября. /ТАСС/. Организаторы паромной линии Sea Bridge, выполняющей первый после многолетнего перерыва рейс из турецкого Трабзона в Сочи, оформили все необходимые документы. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании "СВС шиппинг", которая является организатором и обслуживает данный маршрут, Сергей Туркменян.

Судно вышло 5 ноября в 21:40 по местному времени (совпадает с московским) и встало на рейд в Сочи утром 6 ноября, ожидая согласования на заход в порт. На борту парома находятся 20 пассажиров - 2 гражданина Турции и 18 граждан РФ, в частном порядке купивших билеты на этот рейс. Ожидается, что после 12:00 мск судно встанет на якорную стоянку и, пройдя досмотр, зайдет в порт Сочи.

"Абсолютно точно все документы есть, при необходимости мы их можем предоставить официальным лицам", - сказал собеседник агентства.

Ранее паром совершил тестовый рейс из Трабзона в Сочи, но был возвращен из-за проблем с безопасностью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября ТАСС, что тестовый рейс парома Sea Bridge был совершен в Сочи без согласия со стороны властей региона. По его словам, "запуск регулярного сообщения является преждевременным и небезопасным". Он отметил, что "на всех предварительных встречах вместе с профильными ведомствами и органами безопасности доносилась эта позиция" руководства региона, но "несмотря на это, инициатор перевозки старается запустить паром в работу и получил разрешение в Росморречфлоте".

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном планировалось возобновить спустя 14 лет.