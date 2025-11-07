В России прокуроры взыскали 13 млрд рублей необоснованных трат при госзакупках

Речь идет о ситуации за два года

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российские прокуроры за два года добились возвращения государству более 13 млрд рублей необоснованных трат при госзакупках. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"С начала прошлого года [прокурорами] в суды направлено свыше 4 тыс. исков на сумму 42 млрд рублей, из них более 3 тыс. исков - об оспаривании сделок и взыскании ущерба. Государству возвращено 13,2 млрд рублей, из них 4,2 млрд рублей - незаконно освоенных бюджетных средств при сопровождении национальных проектов", - отметили в надзорном ведомстве. Кроме того, прокуроры вступили в 500 судебных процессов для защиты и имущественных прав государства. На 1,3 млрд рублей пресечено неправомерное взимание мнимой задолженности с государственных и муниципальных заказчиков, с недобросовестных подрядчиков в казну взыскан 1 млрд рублей неосновательного обогащения.

"По поручению генпрокурора России Александра Гуцана прокуроры на постоянной основе обеспечивают законность в сфере государственных и муниципальных закупок, в том числе реализуя судебные механизмы", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Дробление госзакупок

Прокуроры через иски в суд реагируют на выявляемые факты искусственного дробления сделок для уклонения от соблюдения установленных процедур и осуществления госзакупок неконкурентным способом. В Краснодарском крае признаны недействительными 35 договоров на проведение капитального ремонта зданий образовательных учреждений Крымского района, фактически образующих единую закупку. С исполнителя удержано 19,2 млн рублей.

Вместо единого соглашения на содержание дорог на весь зимний период в Рязанской области городская администрация раздробила контракт на три одинаковых договора по две недели каждый. По иску прокурора в бюджет взысканы неправомерно выплаченные авансом 1,2 млн рублей.

В Приморском крае после вмешательства прокуратуры на подрядчика возложена обязанность возвратить 1,4 млрд рублей, безосновательно полученных по договору на ремонт автдороги. В бюджет города Барыша Ульяновской области возвращено 190 млн рублей предоплаты за реконструкцию очистных сооружений, необходимость проведения которой не носила экстренного характера.

Некомпетентные поставщики

Прокурорами пресекаются случаи незаконного расходования бюджетных средств ввиду привлечения некомпетентных поставщиков или изменения порядка оплаты предоставленных услуг. Так, в результате вмешательства прокуратуры Ростовской области признано недействительным соглашение об увеличении авансирования мероприятий по благоустройству парка культуры и отдыха в Ростове-на-Дону с 10% до 50% в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Прокурор доказал необоснованную оплату фактически невыполненных работ, существенное отставание от графика, готовность объекта лишь на 28% к окончанию срока контракта. В связи с этим заказчику возвращено 222,6 млн рублей, с подрядчика взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами 56,5 млн рублей. Контракт с неблагонадежным подрядчиком расторгнут. На конкурсной основе заключен договор с иным исполнителем.

В Свердловской области при реконструкции Северо-Волчанского водозаборного узла в рамках реализации нацпроекта "Экология" контракт заключен с компанией, предоставившей подложные документы для подтверждения опыта выполнения работ по строительству таких объектов. По иску прокурора суд обязал фирму выплатить 201 млн рублей.

Некачественные товары и услуги

Особое внимание надзорным ведомством уделяется приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг.

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по требованию прокуратуры в связи со срывом строительства центральной больницы Нижневартовска и заключением замещающей сделки по более высокой цене с недобросовестного подрядчика взыскано 4,5 млрд рублей.

В Волгограде по иску прокурора организацией в казну возвращено 23 млн рублей в связи с неисполнением обязательств по поставке технологического оборудования в федеральный научно-производственный центр.

Прокуратура Хакасии вернула в муниципальный бюджет 45 млн рублей за некачественное выполнение застройщиком работ по возведению многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилья в селе Приисковое Орджоникидзевского района.