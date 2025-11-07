Лукашенко предупредил о жестком спросе за ненадлежащее хранение сельхозтехники

Президент Белоруссии также отметил, что государство будет помогать тем предприятиям, которые приносят выгоду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Гомельской области предупредил, что спрос за ненадлежащее хранение сельскохозяйственной техники будет жестким.

"Упаси господь, если после зимы обнаружим технику за забором. Нужен порядок. Все надо использовать, чтобы сохранить технику", - цитирует главу государства агентство БелТА.

По словам лидера страны, в условиях некоторого проседания поставок белорусской техники на российский рынок есть возможность предоставить больше машин для внутреннего рынка. При этом Лукашенко требует от руководителей сельхозпредприятий обеспечить ее эффективное использование, эксплуатацию и надлежащее хранение.

Он также заявил, что государство будет помогать тем предприятиям, которые приносят выгоду. "Если это выгодно для страны, мы поможем", - пояснил президент.

Он также обратил внимание, что лишних денег нет и никто просто так финансирование никому не предоставит. Однако глава государства отметил, что в стране есть финансовые ресурсы для вложения в выгодные проекты, которые принесут прибыль.

Как подчеркнул Лукашенко, действовать "на дурницу" никто не будет.