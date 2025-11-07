На Кубани назвали преждевременным запуск парома между Сочи и Трабзоном

Вопросы обеспечения безопасности не решены, сообщили в администрации Краснодарского края

КРАСНОДАР, 7 ноября. /ТАСС/ Позиция властей Краснодарского края о запуске регулярного паромного сообщения между Сочи и Трабзоном не изменилась, вопросы обеспечения безопасности не решены и остаются актуальными, запуск сообщения является преждевременным, сообщили ТАСС в администрации Краснодарского края.

"Позиция относительно ситуации с паромом Sea Bridge не изменилась, вопросы обеспечения безопасности при запуске сообщения не решены и остаются актуальными, организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях преждевременна" , - сообщили в администрации.

Судно вышло 5 ноября в 21:40 по местному времени (совпадает с московским) и встало на рейд в Сочи утром 6 ноября, ожидая согласования на заход в порт. На борту парома находятся 20 пассажиров - 2 гражданина Турции и 18 граждан РФ, в частном порядке купивших билеты на этот рейс. В пятницу генеральный директор компании "СВС шиппинг", которая является организатором и обслуживает данный маршрут, Сергей Туркменян сообщал, что паром получил разрешение на вход в воды РФ. Через час он встанет на якорную стоянку, а после досмотра зайдет в сочинский порт. В настоящий момент в акватории морпорта Сочи Черноморский флот проводит учения со стрельбами, они продлятся до 12:00 мск. Как ранее сообщал журналистам Туркменян, заход парома в порт 6 ноября по прибытии был невозможен из-за проведения в его акватории учений флота.

Ранее паром совершил тестовый рейс из Трабзона в Сочи, но был возвращен из-за проблем с безопасностью. Как ранее заявлял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, регион заинтересован в развитии морского сообщения и повышении туристической привлекательности. Однако организовать необходимые процедуры в порту Сочи пока невозможно при том, что Сочи - главный курорт страны и приоритетной задачей является обеспечение безопасности всех, кто приезжает на отдых.

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном планировалось возобновить спустя 14 лет.