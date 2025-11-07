В аэропорту Домодедово открыли три комнаты для курения

Таким образом, открыто две комнаты на пути следования пассажиров к телетрапам, и одна - на нулевом этаже в зоне выхода пассажиров к автобусам, отметили с аэропорту

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. В московском аэропорту Домодедово возобновили работу три курительные комнаты в зоне внутренних вылетов, сообщил ТАСС официальный представитель этого аэропорта Сергей Стариков.

"Домодедово приняло решение открыть ранее законсервированные курительные комнаты, расположенные в зоне внутренних вылетов. Таким образом, открыто две комнаты на пути следования пассажиров к телетрапам, и одна - на нулевом этаже в зоне выхода пассажиров к автобусам", - сказал он.

В аэропорту подчеркнули, что коллектив Домодедово пропагандирует здоровый образ жизни, и все курилки оборудованы мощными фильтрами, благодаря которым табачный дым не будет доставлять беспокойство некурящим пассажирам. Также этот шаг полностью исключит случаи, когда пассажиры тайно курили в туалетах.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах.