ООН: мировое производство зерновых достигнет рекорда в 2025 году

Ожидается, что показатель достигнет 2 990 млн тонн

РИМ, 7 ноября. /ТАСС/. Мировое производство зерновых в текущем году достигнет рекордного уровня, увеличившись на 4,4%. Об этом говорится в опубликованном обновленном прогнозе по мировым рынкам зерновых Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

"Ожидается, что мировое производство зерновых вырастет на 4,4% в 2025 году и достигнет 2 990 млн тонн, что станет новым рекордным уровнем, при этом увеличится производство всех основных зерновых культур", - говорится в документе.

Одновременно прогнозируется рост мирового потребления зерновых в 2025-2026 годах на 1,8% по сравнению с предыдущим периодом, до 2 929 млн тонн, главным образом благодаря обильным запасам и снижению цен. ФАО отмечает, что запасы зерновых увеличатся на 5,7%, до рекордного уровня в 916,3 млн тонн. "В результате соотношение мировых запасов зерновых к потреблению в 2025/26 году, по прогнозам, вырастет до 31,1%, что является самым высоким показателем с 2017/18 года", - говорится в обзоре.

Индекс цен на продовольствие ФАО, отслеживающий ежемесячные изменения мировых цен на базовые продовольственные товары, в октябре составил в среднем 126,4 пункта, что на 1,6% меньше значения за сентябрь.