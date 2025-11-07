В Мурманской области оптимизация соцсферы позволила сэкономить 4 млрд рублей

В рамках проведенных мероприятий число юридических лиц в регионе было сокращено на 38%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Мероприятия, направленные на оптимизацию и повышение производительности труда в социальной сфере, реализованные в Мурманской области, позволили сократить издержки на 4 млрд рублей. Об этом на форуме "Производительность 360" сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Эффекты [от проведения работы, направленной на повышение производительности социальной сферы]: сокращение издержек - 4 млрд руб., 100% сэкономленных средств остались в отраслях. Рост производительности: показатель "количество обучающихся на 1 работника" вырастет на 9,8% (с 5,39 до 5,92 в 2025 году)" - указано в сопроводительной презентации Чибиса.

© Елена Цыбулина/ ТАСС

Чибис подчеркнул, что работа по повышению производительности труда затронула все направления социальной сферы, включая госуправление. "Мы сразу провели эти мероприятия во всех социальных сферах - образование, здравоохранение, культура, спорт, социальная защита <…>. Но говоря о бюджетном секторе <…>, когда мы занимаемся реорганизацией, повышением производительности труда в социальном блоке, нельзя забывать о госуправлении - это несправедливо. <…> Поэтому тема государственного и муниципального управления также была в блоке реализуемых мероприятий", - добавил губернатор.

Кроме того, Чибис назвал основные предпосылки к проведению работ по повышению производительности социальной сферы. Среди них - неравномерное соотношение сотрудников и обучающихся в образовательных учреждениях, избыточное количество юрлиц, административного и хозяйственного персонала, а также невозможность увеличения финансирования секторов соцсферы с учетом падения бюджетных доходов.

Так, Чибис подчеркнул, что были созданы детальные планы по каждой отрасли, муниципалитету и учреждению. При этом, по его словам, такая работа невозможна без обеспечения разъяснительной коммуникации. "Невозможно просто растить издержки без внутренней эффективности <…> Но вопрос абсолютно правдивой, честной, разъяснительной работы, это не информационная работа, это очень важная работа в коллективах, в родительских собраниях. Мы ее начали и мы ее продолжаем делать, потому что, конечно, было у всех очень сильное напряжение <…>. Это постоянный, внимательный, очень честный разговор", - сказал губернатор.

Результаты работы

Кроме того, в сопроводительной презентации Чибиса указано, что в рамках проведенных мероприятий число юридических лиц в регионе было сокращено на 38% - только на примере сферы образования было высвобождено около 4,3% работников сферы. При этом консервация имущественных объектов приносит значительную экономию. По данным, указанным в презентации, только в 2026 году это позволит сэкономить порядка 60 млн рублей. "Я уверен, что любой процесс можно улучшить. В социальной сфере, конечно, есть трудности <…>, потому что это вопрос эмоционального отношения как самого работника, так и того, кто приходит за услугой. И это крайне чувствительный момент", - добавил Чибис.

ТАСС - генеральный информационный партнер VII Федерального форума "Производительность 360".