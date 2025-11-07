Пассажиры парома из Трабзона в Сочи вернутся в порт отправки за счет оператора

Ситуация среди пассажиров на борту остается спокойной

СОЧИ, 7 ноября. /ТАСС/. Компания, обслуживающая паром Sea Bridge, находящийся второй день на рейде в Сочи, обеспечивает пассажиров трехразовым питанием и в качестве компенсации морального ущерба за свой счет обеспечит их возвращение на борту в Трабзон. Об этом заявил журналистам генеральный директор компании "СВС шиппинг", которая является организатором и обслуживает данный маршрут, Сергей Туркменян.

"Пассажиров три раза в день кормили за наш счет, все были размещены в каютах со всеми удобствами. Бытовых проблем не было. Да, кто-то опоздал на самолет. К сожалению, это форс-мажор, который не по нашей вине состоялся - мы пришли вовремя, как заявляли. Вопрос компенсации - я могу только одно обещать: все пассажиры, которые пришли на этом судне, я готов предоставить им бесплатные билеты в одну сторону для компенсации их морального ущерба" , - сказал Туркменян.

Он отметил, что ситуация среди пассажиров на борту остается спокойной, на море штиль, погода комфортная.

Судно вышло 5 ноября в 21:40 по местному времени (совпадает с московским) и встало на рейд в Сочи утром 6 ноября, ожидая согласования на заход в порт. На борту парома находятся 20 пассажиров - 2 гражданина Турции и 18 граждан РФ, в частном порядке купивших билеты на этот рейс. 7 ноября генеральный директор компании "СВС шиппинг", которая является организатором и обслуживает данный маршрут, Сергей Туркменян сообщал, что паром получил разрешение на вход в воды РФ. Через час он встанет на якорную стоянку, а после досмотра зайдет в сочинский порт. Как ранее сообщал журналистам Туркменян, заход парома в порт 6 ноября по прибытии был невозможен из-за проведения в его акватории учений флота.

Ранее паром совершил тестовый рейс из Трабзона в Сочи, но был возвращен из-за проблем с безопасностью. Как ранее заявлял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, регион заинтересован в развитии морского сообщения и повышении туристической привлекательности. Однако организовать необходимые процедуры в порту Сочи пока невозможно при том, что Сочи - главный курорт страны и приоритетной задачей является обеспечение безопасности всех, кто приезжает на отдых.

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном планировалось возобновить спустя 14 лет.