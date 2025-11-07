"Рособоронэкспорт" за 25 лет поставил за рубеж 900 самолетов и 1 300 вертолетов

В 2025 году организация отмечает 25-летие

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" с 2000 года поставил за рубеж 900 самолетов и 1 300 вертолетов. Об этом сообщили ТАСС в организации.

"За 25-летнюю деятельность Рособоронэкспорта за рубеж было поставлено 900 самолетов, 1 300 вертолетов, 1 400 систем ПВО, 1,7 млн стрелкового оружия, свыше 4 300 единиц боевой бронетанковой техники, свыше 9 500 единиц автомобильной техники, более 40 подводных лодок и кораблей и др.", - сообщили в организации.

"Рособоронэкспорт" в 2025 году отмечает 25-летие.