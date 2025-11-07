Лукашенко счел, что Белоруссия должна сама производить моторы

Президент напомнил, что страна является машиностроительной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Белоруссия обладает серьезными компетенциями в машиностроении, но двигатели иногда ищет по всему миру. Как заявил президент республики Александр Лукашенко, Белоруссия должна самостоятельно производить моторы.

"Я на моторный завод все намеревался приехать, посмотреть, что там сделано. Нужна перспектива. Моторный завод будем развивать. Это не дело - машиностроительная страна, мы производим все машины - от легковой до БЕЛАЗа. А начинку [двигатели] иногда ищем по всему миру. Надо свое производить. Цепляться за тех, у кого технологии есть, и развивать свое", - сказал он, посещая Житковичский моторостроительный завод, который входит в холдинг "Минский моторный завод". Цитирует главу государства агентство БелТА.

Президенту представили линейку продукции, в которой используются производимые на заводе в Житковичах комплектующие. Это в том числе двигатели, дизель-генераторы, компрессорное оборудование, насосные установки. Последние могут, например, использоваться для организации полива в сельском хозяйстве.

"Это большое будущее. Столько воды уходит в Черное море. А у нас появляются сегодня засушливые районы. Нам это очень нужно. Я уже у себя попробовал", - отметил Лукашенко.

Ему также продемонстрировали различные детали, которые нужны в моторостроении. Был представлен и мотоциклетный двигатель в разборе, который используется на Мотовелозаводе в Минске. Сейчас ведется работа над тем, чтобы все алюминиевые детали полностью отливать в Белоруссии и в целом производить собственный двигатель. Глава государства согласился, что надо сделать свой, чтобы "сердце мотоцикла было белорусское". "Но надо, чтобы он работал нормально. Если будет перспектива, будем помогать в этих проектах", - подчеркнул президент.

Белорусский лидер также поручил постепенно приводить в порядок достаточно большую территорию предприятия, хотя первоочередная задача - это инвестиции в основное производство. Как рассказали президенту, на заводе используют не только новые современные станки, но привели в порядок и прежние, которые также востребованы.