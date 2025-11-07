ЦБ: платежная система "Мир" соответствует рекомендациям по управлению рисками

Банк России проводил оценку в установленном порядке

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Банк России завершил оценку платежной системы "Мир". Ее результаты показали, что она соответствует установленным регулятором рекомендациям по управлению рисками. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

"Ее итоги свидетельствуют о том, что ПС "Мир" в целом соответствует рекомендациям Банка России по управлению рисками в платежных системах", - сообщила пресс-служба регулятора.

Оценка проводилась Банком России в установленном порядке.