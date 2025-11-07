Россия в 2025 году может экспортировать в Китай 75 тыс. тонн свинины

Общая сумма составит $185 млн

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Экспорт свинины и субпродуктов из России в Китай по итогам 2025 года может составить 75 тыс. тонн на сумму $185 млн. Об этом ТАСС сообщил руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.

"По предварительной оценке "Агроэкспорта", по итогам 2025 года Россия может экспортировать на китайский рынок 75 тыс. тонн свинины и субпродуктов на сумму $185 млн", - сказал Ильюшин.

Он отметил, что в январе - октябре 2025 года экспорт российской свинины и субпродуктов в Китай увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении на 84% и превысил 62 тыс. тонн, в денежном выражении - на 76%, до почти $159 млн.

Поставки свинины в Китай

В сентябре 2023 года китайская сторона отменила ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года.

В декабре 2023 года был организован визит в Россию представителей Главного таможенного управления (ГТУ) КНР для ознакомления с системой ветеринарного надзора и деятельностью научно-исследовательских институтов Россельхознадзора, посещения ферм по выращиванию свиней и инспектирования российских производителей свинины. Также был подписан протокол между Россельхознадзором и ГТУ Китая об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой из России в КНР, и согласован соответствующий ветеринарный сертификат.

В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских компании на отгрузки свинины из России в Китай.