Королев поручил обратить внимание на безопасность объектов ТЭК в Тверской области

При подготовке к осенне-зимнему периоду в регионе был выполнен ремонт более 2 тыс. единиц котельного оборудования

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев поручил уделить особое внимание обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Королев заслушал доклад заместителя председателя правительства - министра энергетики и ЖКХ Тверской области Александра Цветкова о прохождении отопительного периода в регионе.

"На контроле должно находиться формирование нормативных запасов топлива и резерва материально-технических ресурсов. Собственники объектов теплоэнергетического обеспечения должны обратить особое внимание на защиту от внешних воздействий", - отметил врио губернатора.

При подготовке к осенне-зимнему периоду в Тверской области выполнен ремонт более 2 тыс. единиц котельного оборудования, свыше 60 км тепловых сетей, проведены гидравлические испытания. Продолжена реализация региональной программы капремонта, в которую вошли 18 объектов теплоэнергетики, к работе приступили 30 новых блочно-модульных котельных.

По словам Королева, ответственные ведомства, ресурсоснабжающие организации и главы муниципальных образований должны держать на особом контроле вопросы, связанные с обеспечением теплом в осенне-зимний период, и оперативно сообщать обо всех нештатных ситуациях. Руководитель региона подчеркнул: на протяжении всего сезона должна быть обеспечена надежная работа предприятий жилищно-коммунальной и энергетической сферы, а квартиры и дома, социальные и промышленные объекты - теплом и электричеством при любых погодных условиях.