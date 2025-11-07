В КБР открылась первая семейная агротуристическая деревня

Реализация проекта обошлась в более чем 30 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 7 ноября. /ТАСС/. Семейная агротуристическая деревня, где гости смогут погрузиться в сельскую жизнь, а также посетить курортные места, открылась в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии (КБР). Проект получил господдержку и стал первым подобным в регионе, рассказали ТАСС владельцы новой туристической локации.

Деревня под названием "Восход" открылась в селении Пролетарское Прохладненского района КБР на территории одноименного крупного сельхозпредприятия. Комплекс представляет из себя восемь гостевых домиков, ресторан, административное здание и собственный виноградник. Домики названы в честь культур, которые здесь выращивают - кукуруза, лен, пшеница, подсолнечник.

"Мы хотим, чтобы люди, которые к нам будут приезжать, полюбили сельское хозяйство. Особенно жители больших городов, никогда вживую не видевшие агросферу. Если, к примеру, это время уборочной страды, то мы покажем, как в поле работают комбайны, наши гости будут обедать в поле, увидят переработку продукции, в общем - настоящую сельскую жизнь. Планируем и выезды в горы - в малопосещаемое туристами Хазнидонское ущелье. Покажем, конечно, и культуру, кухню, традиции кабардинцев, балкарцев, казаков, корейцев - всех тех, кто живет в нашем селе, а это больше 20 народностей", - рассказала ТАСС представитель агротурдеревни Анастасия Канукова.

Реализация проекта обошлась в более чем 30 млн рублей, из которых свыше 11 млн рублей составила господдержка - грант по нацпроекту "Туризм и гостеприимство", предоставленный министерством курортов и туризма КБР.

В агротурдеревне отметили, что к 2030 году планируют создать также собственную конюшню, миниферму и винодельню.