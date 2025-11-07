В Молдавии заявили, что "Лукойл" будет вынужден прекратить работу с 21 ноября

Министр энергетики республики Дорин Жунгиету отметил, что причиной станет присоединение страны к американским санкциям

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Компания "Лукойл" будет вынуждена прекратить работу в Молдавии с 21 ноября ввиду присоединения республики к американским санкциям. Об этом сообщил министр энергетики Дорин Жунгиету на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Начиная с 21 ноября 2025 года, компания "Лукойл" окажется в состоянии невозможности осуществлять деятельность, то есть поставлять и обеспечивать страну бензином, дизельным топливом и керосином. Это является следствием санкций, введенных США в октябре", - написал министр. По его словам, одновременно власти республики ведут переговоры с поставщиками из Болгарии и Румынии, в том числе с компанией "Ромпетрол", для обеспечения необходимых объемов горючего.

По данным правительства, российской компании принадлежат примерно 110 из 570 автозаправочных станций в Молдавии. Дочерняя компания "Лукойл - Молдова" является импортером и оптовым продавцом нефтепродуктов, также в ее собственности часть инфраструктуры аэропорта Кишинева.

В октябре Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Лукойл", "Роснефть" и их дочерние структуры в новый пакет американских санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции против российских компаний не повлекут проблем для РФ, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.