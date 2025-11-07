Yle: финская АЗС под брендом "дочки" "Лукойла" подала заявление о банкротстве

На станции можно приобрести бензин, покупка дизельного топлива уже недоступна, сообщила телерадиокомпания

СТОКГОЛЬМ, 7 ноября. /ТАСС/. Первая автозаправочная станция, работающая в Финляндии под брендом дочерней компании "Лукойла" Teboil, подала заявление о банкротстве. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Она отмечает, что владеющая АЗС компания Joroinen Etappi подала заявление в окружной суд региона Северное Саво на юго-востоке республики. На станции можно приобрести бензин, покупка дизельного топлива уже недоступна.

По данным Yle, в 2021 году оборот Teboil в Финляндии составил около €990 тыс., в то время как в 2024 году он сократился почти на четверть, до €756 тыс. В публикации утверждается, что компания понесла убытки в размере €22 тыс. Teboil была основана в 1934 году. В 2005 году "Лукойл" стал владельцем компании.

В октябре США и Великобритания включили российскую "Лукойл" в свои санкционные списки. Тогда же нефтеперерабатывающая компания Neste объявила о прекращении поставок топлива Teboil из-за введенных рестрикций против материнской российской компании. "Лукойл" сообщил, что в связи с введением ограничительных мер в отношении него намерен продать свои международные активы. "Лукойл" получил предложение от международной нефтетрейдинговой компании Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. 6 ноября Gunvor после заявления Минфина США об отказе выдавать ей лицензию для ведения бизнеса объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов "Лукойла".