ВШЭ предложила создать систему финансирования адаптации к изменению климата

Исследователи призвали активнее вовлечь бизнес в этот процесс

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Факультет географии и геоинформационных технологий Высшей школы экономики (ВШЭ) провел анализ документов климатической политики России и пришел к выводу, что они не создают механизмов для финансового обеспечения адаптации к изменению климата. Предлагается создать единую систему финансирования и активнее вовлечь бизнес, говорится в представленном 7 ноября докладе "Финансовые решения для реализации мероприятий климатической адаптации в РФ".

"Если выстроить единую систему финансирования и активнее вовлечь бизнес, адаптация может стать драйвером устойчивого развития регионов, защитить людей и инфраструктуру и снизить будущие потери экономики. Также мы предлагаем механизм климатического риск-профилирования территорий, основанный на актуальных и точных данных. Этот механизм позволяет проводить комплексную и сопоставимую оценку рисков для любых опасных явлений, экономических активов и территорий", - заявила соавтор доклада, директор центра геоданных ВШЭ Татьяна Анискина.

По мнению авторов доклада, текущий подход к финансовому обеспечению адаптации в России представляет собой совокупность отдельных мер на отраслевом федеральном или региональном уровне, которые не связаны между собой и не координируются из единого центра. Существует несколько механизмов финансирования адаптации ("зеленые" облигации, государственно-частное партнерство и параметрическое страхование), но их применение для целей адаптации носит преимущественно случайный характер и не формирует целостную систему.

"В настоящий момент, несмотря на всеобщее признание факта климатических изменений и необходимости своевременной адаптации к ним, при переходе в практическую плоскость остается ряд проблем. Как в части оценок природно-климатических рисков для принятия эффективных обоснованных решений, так и в части понятных источников финансирования для адаптационных проектов наблюдаются сходные проблемы: фрагментарность и разрозненность информации, различия в подходах и методологиях у разных стейкхолдеров, невозможность проведения сопоставимых оценок для разных территориальных, отраслевых и корпоративных срезов", - добавила Анискина.

В этой связи исследователи ВШЭ закартировали и систематизировали имеющуюся разрозненную информацию о существующих механизмах и инструментах финансирования адаптации в России, чтобы у региональных властей была практическая инструкция по выбору источника финансирования при планировании и реализации адаптационных проектов.