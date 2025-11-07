Аналитик Митчелл: снятие санкций с РФ обернется большими выгодами для Запада

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Снятие санкций с России после достижения мира на Украине принесет большую экономическую выгоду как Соединенным Штатам, так и их западным союзникам, и может стать началом новой эпохи процветания. Такое мнение в газете The Daily Telegraph высказал президент американского аналитического центра Center for Freedom and Prosperity Дэниел Митчелл.

"Если будет найден путь завершить конфликт, то это может принести огромную неожиданную прибыль - не только для воюющих сторон, но и для Соединенных Штатов и, в более широком смысле, их союзников, таких как Великобритания", - пишет Митчелл, приводя свой сценарий снятия санкций, подготовленный на основании данных Всемирной торговой организации и Международной торговой комиссии США.

Так, по мнению эксперта, завершение конфликта "ослабит усилия некоторых стран по смещению доллара с позиции мировой резервной валюты", напротив, укрепив его.

"Приемлемый мир на Украине также означал бы значительные выгоды в сфере торговли и инвестиций", - пишет Митчелл. По его оценкам, нормализация торговли могла бы ежегодно увеличивать экспорт США на более чем $20 млрд. "Для Украины выгода была бы меньше, но все же существенной - после прекращения боевых действий и начала восстановления объем американского экспорта мог бы вырасти на несколько миллиардов долларов", - говорится в статье. Там также отмечается, что "доступ к российским полезным ископаемым мог бы снизить издержки для американской (и британской) промышленности".

Как полагает Митчелл, "мир на Украине мог бы ознаменовать не просто конец войны, но и начало новой эпохи процветания, если мы окажемся достаточно смелыми, чтобы использовать эту возможность".