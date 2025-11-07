Международные резервы России за неделю снизились на $5,4 млрд

По данным ЦБ, они составили $725,8 млрд

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 31 октября 2025 года составили $725,8 млрд, снизившись за неделю на $5,4 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы по состоянию на конец дня 31 октября 2025 года составили $725,8 млрд, сократившись за неделю на $5,4 млрд, или на 0,7%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении регулятора.

По данным на 24 октября, объем резервов составлял $731,2 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.