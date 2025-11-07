Эксперты: после расширения программы дальневосточной ипотеки спрос на нее вырос

В первом квартале 2025 года в рамках этой программы оформлено почти 10,3 тыс. договоров на сумму 47,8 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября. /ТАСС/. Спрос на дальневосточную ипотеку вырос после расширения программы, в первом квартале 2025 года оформлено более 10 тыс. ипотечных кредитов, сообщили эксперты рынка недвижимости на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС "Дальний Восток".

"В текущем году программа продемонстрировала рост выдачи кредитов на 20-30%, чему способствовало в том числе и расширение перечня категорий граждан. Если раньше воспользоваться дальневосточной ипотекой могли в основном молодые семьи и работники бюджетной сферы, то теперь круг получателей стал гораздо шире. Работники предприятий ОПК, переселенцы по трудовым программам, а также участники СВО и их семьи могут оформить ипотеку по ставке 2%", - сказала ипотечный брокер Ольга Кретова.

Согласно приведенным данным, в первом квартале 2025 года в рамках дальневосточной ипотеки оформлено почти 10,3 тыс. договоров на сумму 47,8 млрд рублей. По состоянию на май 2025 года общее количество выданных льготных ипотечных кредитов в регионах ДФО с начала программы выросло до 138 тыс. кредитов. По оценке экспертов, доля льготных займов по этой инициативе в Приморском крае превысила 50% всех ипотечных сделок.

Участники пресс-конференции отметили, что программа остается одной из самых востребованных мер господдержки на рынке недвижимости региона и способствует не только повышению уровня обеспеченности жильем, но и притоку кадров в социальную сферу и промышленность.

Новые изменения

Изменения в программе затронули и профессиональные категории: медики и учителя теперь могут воспользоваться ипотекой уже после трех месяцев работы по специальности, тогда как ранее требовался стаж не менее пяти лет.

"Планируется включить в число участников семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года (без требований по возрасту заемщика), работников государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны, - без ограничений по должности, возрасту и семейному положению", - уточнила Кретова.

Также программа будет распространена на вторичный рынок жилья в населенных пунктах, где не ведется строительство многоквартирных домов или таких домов строится не более двух по данным единой информационной системы жилищного строительства. При этом будет учитываться год постройки и состояние дома.

О программе

Программа льготного жилищного кредитования "Дальневосточная ипотека" начала работать с декабря 2019 года по поручению президента России Владимира Путина. С 2023 года аналогичные преференции стали действовать и в Арктической зоне.

Оформить такую ипотеку может молодая семья, возраст супругов в которой не превышает 35 лет, а также семьи, в которых есть только один родитель. Спустя время ее действие расширилось и на другие категории получателей. Немалую роль в этом сыграли обсуждения во время сессий Восточного экономического форума, где дальневосточным программам поддержки всегда уделяли особое внимание.

Сейчас льготную ипотеку могут оформить получатели земли по программе "Гектар", участники региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, педагоги и медики, а также вынужденные переселенцы из исторических регионов России - Донецкой и Луганской народных республик. Получателями также могут стать участники СВО и работники предприятий оборонной промышленности.