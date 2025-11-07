Эксперты считают, что "Лукойл" теперь может продать зарубежные активы по частям

По словам аналитика ФГ "Финам" Сергея Кауфмана, в случае отказа США продлить после 21 ноября лицензию на сворачивание операций с компанией растет риск перехода части активов "Лукойла" под внешнее управление

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. "Лукойл" после отказа Gunvor от сделки может продать зарубежные активы по частям, проще всего - уже имеющимся партнерам по проектам, считают опрошенные ТАСС эксперты. Справедливую их стоимость они оценивают примерно в $12 млрд, при этом не исключают, что в случае срочной сделки активы могут быть реализованы с серьезным дисконтом.

"Лукойлу" сейчас будет выгоднее продавать активы не единым пакетом и можно не торопиться со сделкой, отметил руководитель центра по российским акциям "БКС мир инвестиций" Кирилл Бахтин. "Сейчас у "Лукойла" пропадает фактор срочности: выполнить продажу до 21 ноября по сути любого актива по приемлемой цене невозможно, особенно с учетом желания покупателя обезопасить себя от дальнейших рисков и получить в связи с этим разрешение на покупку от Минфина США. Зарубежные активы для разных потенциальных покупателей имеют различную ценность и синергию, поэтому продажа по наиболее высокой цене для "Лукойла" возможна по частям", - сказал он.

По словам эксперта, наиболее простым сценарием реализации для Лукойла будет продажа активов текущим партнерам в этих проектах.

"Я думаю, что теперь сделка может распасться на составляющие и (компания будет) продавать отдельно активы", - согласен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович.

Между тем, по словам аналитика ФГ "Финам" Сергея Кауфмана, в случае отказа США продлить после 21 ноября лицензию на сворачивание операций с компанией растет риск перехода части активов "Лукойла" под внешнее управление.

Справедливую стоимость зарубежных проектов "Лукойла" "Финам" оценивает в $12 млрд. "При этом за очень короткий срок найти покупателей сразу на все активы может быть довольно сложно, особенно учитывая риски того, что Минфин США снова заблокирует сделку. В такой ситуации если покупатель и будет найден, то дисконт, на наш взгляд, уже может составлять более 50%", - отметил он.

Будет ли скидка

Активы интересны рынку, добавил Кауфман. "Безотносительно влияния санкций активы российского нефтяника безусловно являются интересными целями для покупки для крайне широкого круга покупателей: нефтегазовые мейджоры, нефтетрейдеры, национальные нефтегазовые компании и инвестфонды", - считает он.

Митрахович не исключает, что компании придется соглашаться на дополнительные скидки. "Дисконт - да, я думаю, придется давать дополнительный", - отметил он.

В свою очередь, Бахтин назвал неоднозначной ситуацию с дисконтом на активы, а сделка, по его мнению, может занять минимум несколько месяцев. "С одной стороны, не было заранее согласованных ключевых условий, как в случае с Gunvor, c другой стороны, нет и срочности для продажи. Про тему дисконта пока дискуссию можно и не вести - рынок не знает, каким бы мог быть дисконт в сценарии с Gunvor", - сказал он. По словам эксперта, основные консолидируемые зарубежные активы в Болгарии, Румынии, Ираке оценивается примерно в 8% EBITDA "Лукойла", но их реализация при полной процедуре проведения аудита покупателем может занять минимум несколько месяцев.

В октябре США и Великобритания включили компанию "Лукойл" в свои санкционные списки, после чего "Лукойл" сообщил, что намерен продать свои международные активы и получил предложение от Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. Затем компания Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов "Лукойла" после заявления Министерства финансов США, согласно которому ведомство до завершения конфликта на Украине не намерено выдавать Gunvor лицензию, позволяющую ей вести бизнес и получать прибыль.

"Лукойл" реализует большое количество зарубежных проектов: компании принадлежат два НПЗ в Европе (в Румынии и Болгарии), а также доля в НПЗ в Нидерландах. Также на конец 2024 года "Лукойл" располагал обширной сетью АЗС в 20 странах мира, из которых 2,456 тыс. находились за рубежом (в том числе в США и Европе). Кроме того, компания работает в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, ОАЭ, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Республике Конго, Мексике.