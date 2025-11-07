В Курскую область поступило более 4,8 млрд рублей по линии Минпромторга

Предприятия региона активно осваивают выделяемые средства, отметил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов

КУРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил, что за последние три года объем финансирования Курской области по линии ведомства составил порядка 4,89 млрд рублей. Его слова передает пресс-служба Минпромторга по итогам встречи Алиханова с губернатором региона Александром Хинштейном.

"За последние три года объем финансирования по линии Минпромторга России составил порядка 4,89 млрд рублей. Предприятия региона демонстрируют высокую заинтересованность в развитии и активно осваивают выделяемые средства", - подчеркнул Алиханов на встрече с Хинштейном.

В ходе диалога глава Минпромторга отметил активное использование мер государственной поддержки курскими предприятиями. Сообщается, что значительные ресурсы привлекаются и через другие инструменты. "По программе "Единая региональная субсидия" с 2022 по 2024 год область получила 143,99 млн рублей. Значительный вклад в развитие вносит Фонд развития промышленности, который за десять лет профинансировал 19 местных проектов на общую сумму 5,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Также особое внимание на встрече уделили перспективным направлениям развития: создание испытательного центра Электротехнического кластера Курской области, пролонгация лизинговых контрактов с аграриями региона, а также привлечение инвестиций в экономику области. В завершение встречи стороны обсудили вопросы поддержки восстановления промышленности региона.

"Для нас принципиально важно, что федеральная поддержка - это не просто цифры в отчетах, а реальные инвестиции в создание новых производств и рабочих мест. Верю, что, объединив усилия региона и Минпромторга, мы сможем не только восстановить пострадавшие предприятия, но и вывести промышленность Курской области на качественно новый уровень, создав здесь мощный индустриальный центр", - отметил Александр Хинштейн.