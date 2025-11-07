Росатом не является стороной соглашения о поставках из Нигера уранового концентрата

Госкорпорация развивает собственные проекты и укрепляет партнерские отношения с африканскими странами, отметили в атомной госкорпорации

МОСКВА, 7 ноября /ТАСС/. Росатом не является стороной соглашения о поставках в Россию из Нигера 1 тыс. тонны уранового концентрата (желтого кека), заявили ТАСС в российской атомной госкорпорации.

"Росатом не является стороной указанного в статье соглашения по поставке урана из Нигера. Госкорпорация развивает собственные проекты и укрепляет партнерские отношения с африканскими странами, включая Нигер",- сообщили в Росатоме.

Ранее французская газета Le Monde со ссылкой на источники в французском правительстве сообщила, что якобы Нигер заключил соглашение с Россией о продаже 1 тыс. тонн желтого кека - концентрированного, не обогащенного урана, произведенного французской ядерной группой Orano на ее бывшем руднике Арлит на севере Нигера.

"Мы убеждены, что атомная энергетика играет ключевую роль в формировании надежной энергетической системы будущего, и видим уран одним из основных ресурсов для обеспечения энергоперехода", - сказал представитель Росатома.