Болгария ввела внешнее управление активами "Лукойла"

Административные акты, изданные особым управляющим, не подлежат административному и судебному контролю

СОФИЯ, 7 ноября. /ТАСС/. Депутаты болгарского парламента во втором окончательном чтении приняли поправки к закону об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и продуктами ее переработки, фактически введя внешнее управление над находящимися в республике активами компании "Лукойл".

Одобренный правящим большинством законопроект предусматривает введение на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл нефтохим Бургас" поста особого торгового управляющего, с момента назначения которого нынешнее руководство предприятия, акционеры и собственники капитала лишаются права принимать решения, распоряжаться акциями и денежными средствами. Административные акты, изданные особым управляющим, не подлежат административному и судебному контролю.

В ходе дебатов представители оппозиционных партий подчеркивали, что предложенный законопроект по своей сути - "рейдерский захват предприятия" или его национализация. Они назвали происходившее в пленарном зале "преступлением", которое вызовет кризис, предупредив о возможных тяжелых последствиях, в том числе экономических.

Представители правящего большинства утверждали, что текст закона согласован с американской администрацией и позволит заводу продолжать работу.

Президент Болгарии Румен Радев, комментируя ситуацию перед журналистами, предупредил, что "Лукойл" может повторить судьбу фирмы "Булгартабак", которая после национализации фактически была ликвидирована. Он подчеркнул, что заводу в Бургасе нужен "надежный собственник, который может его развивать".

Принятый законопроект вступит в силу после подписи президента и официальной публикации.

Американские санкции

В октябре США и Великобритания включили российскую компанию "Лукойл" в свои санкционные списки. При этом американские ограничения не распространяются на транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом и компанией "Тенгизшевройл", а британские - дополнительно на месторождения Карачаганак в Казахстане и Шах-Дениз в Каспийском море. После этого "Лукойл" сообщил, что в связи с введением в отношении него ограничительных мер намерен продать свои международные активы. "Лукойл" получил предложение от Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании.

При этом Министерство финансов США заявило, что до завершения конфликта на Украине не намерено выдавать Gunvor лицензию, позволяющую ей вести бизнес и получать прибыль. Ведомство не уточнило, о какой именно лицензии идет речь. Оно также выступило с утверждением, что Gunvor подконтрольна России.