Службы завершили осмотр парома из Трабзона в Сочи

Компания оператор парома Sea Bridge связывает задержки с получением разрешения на заход в порт с тем, что рейс свершается впервые после длительного перерыва, отметил гендиректор "СВС шиппинг" Сергей Туркменян

Редакция сайта ТАСС

© Милена Бозрикова/ ТАСС

СОЧИ, 7 ноября. /ТАСС/. Службы завершили осмотр парома Sea Bridge из Трабзона, находящегося второй день на рейде в Сочи, составлен соответствующий акт об осмотре. Об этом заявил журналистам генеральный директор компании "СВС шиппинг", которая является организатором и обслуживает этот маршрут, Сергей Туркменян.

"Осмотр судна завершился, акт уже подписали, акт передадут в соответствующие инстанции, они его изучат и дадут разрешение на швартовку к причалу. Сколько времени это займет - не знаем , - сказал Туркменян.

Он также отметил, что компания оператор парома связывает задержки с получением разрешения на заход в порт с тем, что рейс из Трабзона свершается впервые после длительного перерыва, нарушений со стороны служб, ответственных за такие разрешения, не зафиксировано.

"Может быть в связи с тем, что это первый рейс, так долго изучали. Формальных нарушений со стороны тех организаций и органов, которые задействованы в процессе, никаких нет, поэтому мы ни к кому никаких претензий предъявлять не будем и не можем" , - сказал Туркменян.

При этом он отметил, что в связи с простоем судна компания несет убытки.

По словам Туркменяна, организатор маршрута не планирует прерывать сообщение на пароме Sea Bridge, несмотря на трудности с заходом в морской порт российского курорта.

"Нам нечего урегулировать, потому что нам никаких отказов не поступало. Мы будем работать по своей схеме", - сказал он.

О пароме

Судно вышло 5 ноября в 21:40 по местному времени (совпадает с московским) и встало на рейд в Сочи утром в четверг, ожидая согласования на заход в порт. На борту парома находятся 20 пассажиров - 2 гражданина Турции и 18 граждан РФ, в частном порядке купивших билеты на этот рейс. Позже 7 ноября генеральный Туркменян сообщал, что паром получил разрешение на вход в воды РФ, после досмотра он должен зайти в порт Сочи. Заход парома в порт 6 ноября, по словам Туркменяна, по прибытии был невозможен из-за проведения в его акватории учений флота.

Ранее паром совершил тестовый рейс из Трабзона в Сочи, но был возвращен из-за проблем с безопасностью. Как ранее заявлял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, регион заинтересован в развитии морского сообщения и повышении туристической привлекательности. Однако организовать необходимые процедуры в порту Сочи пока невозможно при том, что Сочи - главный курорт страны, и приоритетной задачей является обеспечение безопасности всех, кто приезжает на отдых.

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном планировалось возобновить спустя 14 лет - паромы между Трабзоном и Сочи ходили с 1993 по 2011 год.