Bloomberg: Венгрия может закупить американский СПГ на $600 млн

Детали сделки по еще могут измениться, уточняет агентство

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложит президенту США Дональду Трампу пакет сделок, включающий закупку американского сжиженного природного газа (СПГ) на сумму $600 млн в течение пяти лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, этот шаг является частью попытки Орбана добиться от Трампа освобождения от санкций США в отношении российской нефти, угрожающих венгерской экономике. Помимо сделки по СПГ, в пакете предложений также фигурирует контракт на $100 млн с Westinghouse Electric Co. на закупку ядерного топлива, которое в настоящее время поставляет Россия.

По словам источников агентства, детали сделки по СПГ еще могут измениться, поскольку переговоры продолжаются. Белый дом подтвердил, что Трамп и Орбан обсудят "области, представляющие взаимный интерес", ожидается заключение сделок, охватывающих различные отрасли.