МИД РФ: ЕС боится реакции мира на конфискацию активов России

Евросоюзу уже никто не доверяет, отметил директор департамента экономического сотрудничества российского дипведомства Дмитрий Биричевский

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) опасается реакции остального мира на конфискацию замороженных российских активов, однако доверие к нему уже подорвано. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Еще есть тема замороженных российских суверенных активов Брюсселем. За этой темой очень плотно следят наши друзья в арабском мире, Юго-Восточной, Южной Азии, Латинской Америке, потому что доверие [к Европейскому союзу] подорвано уже, - сказал он в ходе презентации доклада "За пределами доллара: инициативы БРИКС для многополярной финансовой системы" на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай". - И сами европейцы прекрасно понимают и видят, как за ними смотрит весь остальной мир. Поэтому в своем угаре они могли бы уже давно принять все эти меры, но они действуют очень осторожно".

Дипломат также обратил внимание, что Россия уже несколько лет говорит о том, что санкции ЕС могут в какой-то момент затронуть любую страну. "Сегодня это коснулось России, Ирана, Венесуэлы, уже последние годы это напрямую касается Китая, а завтра это может быть любая другая страна, мы не можем этого предсказать. И это все видят", - указал он.

В связи с этим Биричевский заметил, что вследствие проводимой Евросоюзом политики в экономической сфере на мировой арене "инвесторы теперь еще десять раз подумают, прежде чем вкладывать в те инструменты, которые раньше считались не то чтобы высокодоходными, но супернадежными".

"Но есть среди них [европейцев] те в принципе более-менее разумные головы, которые думают не только о каких-то политических амбициях, но и о собственных интересах, интересах европейской экономики и европейской некредитоспособности, вот именно о доверии", - констатировал российский дипломат.