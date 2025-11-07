Украина вновь не смогла договориться о реструктуризации долга на $2,6 млрд

Минфин страны сообщил, что внесенное на переговорах предложение комитета собственников предполагало значительное увеличение объема госдолга, сокращение срока погашения и более высокие купонные ставки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов Украины снова не смогло договориться о реструктуризации с комитетом собственников 35% ее привязанных к ВВП облигаций госдолга (варрантов). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Из-за отсутствия прогресса в достижении согласия по экономическим условиям Украина заявила, что не может принять предложение комитета собственников, и отказалась делать какие-либо дальнейшие предложения участникам комитета в рамках периода ограниченных переговоров", - говорится в сообщении на сайте украинского Минфина.

Там сообщили, что внесенное на переговорах предложение комитета собственников "является неприемлемым для Украины", так как предполагает значительное увеличение объема госдолга, сокращение срока погашения (с первым существенным погашением уже в 2029 году) и более высокие купонные ставки - в диапазоне от 5% до 7,75%.

В ведомстве проинформировали, что переговоры о реструктуризации проходили с 16 октября по 5 ноября. Киев предлагает обмен ВВП-варрантов на более прогнозируемый инструмент - еврооблигации серии С (C Bonds).

Речь идет о ВВП-варрантах на сумму $2,6 млрд, которые были выпущены в 2015 году и срок полного погашения которых наступает в 2041 году. В 2024 году Украине удалось добиться от частных кредиторов отсрочки по внешнему долгу, но ВВП-варранты не вошли в ту сделку. В середине апреля 2025 года Киев уже безуспешно пытался договориться с комитетом собственников о реструктуризации и в июне допустил технический дефолт по этому виду обязательств.

Однако провал переговоров не будет автоматически означать дефолт Украины. Как отмечает украинское издание "Экономическая правда", во время переговоров о реструктуризации долга в 2024 году Киев добился положения о том, что неплатеж по варрантам не приводит к дефолту по еврооблигациям.