Украина согласовала новые поставки СПГ из США объемом 300 млн куб. м

В "Нафтогазе" отметили, что американские партнеры и экспортно-кредитное агентство Польши Kuke предоставят возможность оплатить за СПГ уже после поставок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Украинская компания "Нафтогаз" и польская компания Orlen подписали соглашение о будущих поставках по меньшей мере 300 млн куб. м сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину. Об этом сообщил "Нафтогаз".

"Группа Нафтогаз и польская компания Orlen договорились о поставке американского сжиженного природного газа на Украину - до 300 млн ку. м", - говорится на сайте компании.

При этом, как отметил глава правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий, речь пока идет о соглашении, где зафиксированы основные условия и планы по поставкам СПГ. По его словам, американские партнеры и экспортно-кредитное агентство Польши Kuke предоставляют "Нафтогазу" возможность оплатить за СПГ уже после их поставок на Украину.

"Контракт с кредитным плечом (пост-оплата) и страховые инструменты подпишем в скором времени", - уточнил Корецкий на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В середине сентября сообщалось, что компания "Нафтогаз" заключила контракты на поставку около 450 млн куб. м СПГ из США.

Проблема газового дефицита на Украине возникла после того, как 1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему страны был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". С начала июля Украина впервые стала импортировать газ по Трансбалканскому коридору - системе газопроводов от терминалов сжиженного газа в Греции через Болгарию, Румынию и Молдавию до границы с Украиной в Одесской области.