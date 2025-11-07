В России маржа АЗС в октябре осталась в отрицательной зоне

Согласно исследованию компании "Эйлер", АЗС теряют по 6 рублей с каждого проданного литра АИ-95, но зарабатывают по 4,3 рубля за литр дизеля

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Розничная маржа российских автозаправочных станций (АЗС) в октябре продолжила оставаться в отрицательной зоне, несмотря на начало ее восстановления, свидетельствуют данные исследования компании "Эйлер", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Маржа АЗС начала восстанавливаться, но пока остается отрицательной. Положительная динамика в октябре связана с ростом розничных цен на АИ-92 (+3% месяц к месяцу) и АИ-95 (+1,5% месяц к месяцу) при снижении оптовой цены АИ-95 на 1% месяц к месяцу и слабом росте (менее 0,5% месяц к месяцу) АИ-92", - говорится в исследовании.

По данным компании "Эйлер", АЗС теряют по 6 рублей с каждого проданного литра АИ-95, но зарабатывают по 4,3 рубля за литр дизеля. В среднем же маржинальность топливного бизнеса АЗС в октябре составила минус 5,6 рубля за литр.

Эксперты при этом сообщили, что нефтеперерабатывающий сегмент показал значительный рост прибыльности, в первую очередь за счет возобновления демпферных выплат.

"Оптовые цены удерживаются на повышенных уровнях. Средняя оптовая цена АИ-92 не изменилась, цена АИ-95 снизилась на 1% месяц к месяцу. Компании не получили демпферные выплаты за август и сентябрь, однако с октября вступил в силу мораторий на обнуление топливного демпфера по бензину и дизелю. По нашим оценкам, демпфер по бензину за октябрь составил около 9,3 тыс. рублей/т, что в сочетании со снижением стоимости нефти привело к росту маржи внутренних продаж на 76% месяц к месяцу - до максимального уровня с начала этого года", - сказано в исследовании. Что касается дизеля, то рентабельность внутренних и экспортных продаж осталась на уровне предыдущего месяца. Демпфер по дизелю снизился на 22% месяц к месяцу из-за укрепления рубля и снижения цен на нефть при стабильных крэк-спредах. Однако этот негативный эффект был полностью компенсирован удешевлением сырой нефти.

"На экспортном направлении также отмечен небольшой рост рентабельности, однако внутренний рынок по-прежнему остается более прибыльным", - добавили аналитики.