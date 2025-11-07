Москва и Тегеран обсудили открытие контейнерной линии между Махачкалой и Ираном

В рамках развития транспортного коридора "Север - Юг" запланированы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности мореплавания, увеличение мощностей, уточнили в Росморречфлоте РФ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Возможность открытия контейнерной линии между Махачкалой и морскими портами Ирана обсудили на встрече делегаций российских и иранских экспертов в области морского транспорта в Дагестане . Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росморречфлота РФ.

"Российская и иранская стороны обсудили возможность открытия контейнерной линии между морским портом Махачкала и морскими портами Ирана. На встрече также рассмотрели вопросы создания консорциума судоходных компаний", - говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, в рамках развития транспортного коридора "Север - Юг" запланирован ряд мероприятий, направленных на обеспечение безопасности мореплавания, увеличение мощностей, а также расширение номенклатуры грузовой базы морского порта Махачкала. "В частности, планируется строительство высокотехнологичного зернового терминала и модернизация контейнерного терминала", - говорится в сообщении. Обновление портовой инфраструктуры позволит увеличить мощность порта почти до 10 млн тонн к 2030 году.

В рамках встречи обсудили и развитие круизных пассажирских перевозок на Каспийском море, отмечает Росморречфлот.

Морской порт Махачкала - единственный незамерзающий морской порт России на Каспии. Ведомство отмечает в последние месяцы увеличение показателей по перевалке генеральных грузов, в частности цемента, а также рекордные за последние 10 лет объемы перевалки зерна. Как говорится в сообщении, ежемесячная перевалка зерна составляет 54 тыс. тонн и может быть увеличена. В 2024 году обороты порта выросли на 45%.