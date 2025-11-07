РЖД расширяют функционал сервиса "Лист ожидания"

Холдинг планирует добавить возможность отслеживания нужного билета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) расширяют функционала сервиса "Лист ожидания", сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга. В частности, РЖД планируют добавить возможность отслеживания нужного билета.

"В настоящее время ведутся работы по расширению функционала нашего сервиса "Лист ожидания". Так, например, планируется возможность встать в "Лист ожидания", даже если в поезде есть некоторое количество свободных мест. Это дает возможность, в частности, встать в лист ожидания семье на целое купе или пожилому человеку на нижнее место, если в продаже остались только верхние места", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в компании, существующая версия дизайна является временной, скоро она изменится.

"Технически сайт РЖД и приложение "РЖД Пассажирам" полностью работоспособны, билеты купить можно, объемы продаж билетов не уменьшились", - отметили в пресс-службе.

В конце июня 2024 года РЖД сообщили о запуске листа ожидания для покупки билетов онлайн на поезда дальнего следования, также сервис появился и в мобильном приложении "РЖД пассажирам". В конце июля 2025 года РЖД запустили функцию автоматической покупки билетов на поезда по заявке в сервисе "Лист ожидания" на сайте.