Патрушев поручил сформировать реестр лучших практик очистных сооружений

Заместитель председателя правительства призвал внести предложения по дополнительному нормативному регулированию деятельности производителей оборудования для очистки сточных вод в целях повышения ее качества

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев поручил сформировать реестр лучших практик по проектированию и строительству очистных сооружений для сточных вод, сообщили в пресс-службе вице-премьера. Речь об этом шла на совещании под руководством Патрушева с участием Минприроды, Минстроя и Минпромторга РФ.

"По итогам Дмитрий Патрушев поручил Минпромторгу совместно с Минстроем и Минприроды в течение месяца провести анализ всех выявленных случаев некачественной работы оборудования и сформировать реестр лучших практик по проектированию и строительству очистных сооружений с указанием конкретных производителей качественного оборудования", - рассказали в пресс-службе.

Как отметил вице-премьер, в рамках Инцидента №55 "Очистные сооружения" выявлены случаи, когда оборудование, установленное на нескольких малых очистных сооружений, не обеспечивает нормативные параметры очистки. Полученные данные говорят о наличии системных сложностей на подобных объектах.

Участники совещания обсудили подходы к работе с производителями, действующее правовое регулирование этой деятельности, а также необходимость разработки новых ГОСТов. Патрушев поручил внести в правительство предложения по дополнительному нормативному регулированию деятельности производителей оборудования для очистки сточных вод в целях повышения ее качества.

Инцидент №55 "Очистные сооружения" создан 15 июня 2024 года для координации работ по строительству и реконструкции очистных сооружений, реализуемых в рамках национального проекта "Экология", а также обеспечения функционирования этих сооружений с достижением параметров нормативной очистки сточных вод. В его рамках рассматривается работа на 145 объектах в 19 регионах.