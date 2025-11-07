Гросси: в районе ЗАЭС ввели локальное прекращение огня при посредничестве МАГАТЭ
15:03
обновлено 15:22
ВЕНА, 7 ноября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) способствовало установлению нового локального прекращения огня рядом с Запорожской АЭС. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Еще одно прекращение огня при посредничестве МАГАТЭ вступило в силу на ЗАЭС, что позволит провести ремонтные работы, нацеленные на укрепление ее подключений к внешнему энергоснабжению и предотвращение ядерного инцидента", - привела его слова пресс-служба агентства.
Как уточнил Гросси, режим тишины позволит специалистам 8 ноября начать восстановление подачи электроэнергии с подстанции "Ферросплавная-1" к украинской линии. Подключение ожидается через несколько дней после начала работ.