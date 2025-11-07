Еврокомиссар Альбукерке подтвердила работу над 20-м пакетом санкций против РФ

В него будут включены рестрикции против Белоруссии, заявила еврокомиссар по финансовым услугам, экономическому союзу и инвестициям

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 7 ноября. /ТАСС/. В Брюсселе продолжают проводить санкционную политику в отношении РФ и готовят 20-й пакет санкций против России с включением в него рестрикций в отношении Белоруссии. Об этом заявила журналистам, находясь в Вильнюсе, еврокомиссар по финансовым услугам, экономическому союзу и инвестициям Мария Луиш Альбукерке.

"Сообщество готовит 20-й пакет санкций против России. В 19-й уже были включены белорусские субъекты. Надеемся, что это найдет свое продолжение, но пока процесс (в отношении мер к Минску - прим. ТАСС) находится на ранней стадии", - сказала она. "Работаем с третьими странами, так как среди них есть такие, которые содействуют обходу санкций", - добавила Альбукерке.

В новость внесена правка (18:23) - передается с исправлением имени еврокомиссара, верно - Мария Луиш Альбукерке.