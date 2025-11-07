ЦБ улучшает обмен данными с банками из-за роста жалоб на блокировки счетов

В Банке России выразили свою обеспокоенность ситуациями, когда добросовестные клиенты попадают под ограничения

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Банк России фиксирует рост числа жалоб на необоснованные блокировки счетов, поэтому в настоящее время улучшает обмен данных с кредитными организациями. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦБ РФ.

"Мы действительно видим рост жалоб по необоснованным блокировкам, поэтому сейчас улучшаем обмен данных с банками", - говорится в ответе на соответствующий вопрос, поступивший от граждан.

В ЦБ выразили свою обеспокоенность ситуациями, когда добросовестные клиенты попадают под ограничения.

"Нас тоже беспокоят ситуации, когда добросовестные клиенты попадают под ограничения. И сейчас мы вместе с МВД прорабатываем механизмы реабилитации", - заявили в ЦБ.

Регулятор пояснил, что планируется реализовать два нововведения для помощи клиентам. Во-первых, клиенту будет предоставляться информация о сделке, из-за которой произошло блокирование средств, чтобы человек мог обратиться в банк-отправитель и урегулировать вопрос. Во-вторых, если уже возбуждено уголовное дело, то по согласованию с МВД будет даваться информация о подразделении полиции, которое ведет расследование.

Ранее на полях "Финополиса-2025" глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банку России крайне важна эффективность процедур реабилитации добросовестных клиентов, совместно с МВД идет работа над этим механизмом.