МЭР: годовая инфляция в РФ с 28 октября по 5 ноября замедлилась до 7,89%

На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,20%

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России с 28 октября по 5 ноября замедлилась до 7,89% с 8,13% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"За период с 28 октября по 5 ноября 2025 года (9 дней) инфляция замедлилась до 0,11%. На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,20%, в том числе на продукты питания за исключением овощей и фруктов - до 0,09%. На плодоовощную продукцию цены изменились на 1,42%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,03%, в секторе наблюдаемых услуг - до 0,16%. Годовая инфляция на 5 ноября зафиксирована на уровне 7,89%", - отмечается в обзоре.