Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи вырос на 0,93%, долларовый индекс РТС поднялся на 1,12%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в пятницу вырос на 0,93%, до 2 566,42 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,12%, до 995,35 пункта. Курс юаня снизился незначительно, до 11,319 рубля.

"Индекс Мосбиржи в целом оптимистично провел пятницу. Общий настрой могли поддержать заявления президента США Дональда Трампа и его спецпосланника Стива Уиткоффа о прогрессе в урегулировании украинского конфликта. При этом сдерживался рост негативной динамикой тяжеловесных акций "Лукойла" из-за новости о том, что Gunvor отозвал свое предложение о покупке зарубежных активов российской компании под давлением американских властей", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"В лидеры роста на Московской бирже к вечеру пятницы вышли ценные бумаги "Татнефти", так как компания назначила заседание совета директоров по дивидендам за III квартал 2025 года на 12 ноября", - отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Лидерами понижения, по словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, оказались бумаги "Лукойла" (-2,74%), "Вуш холдинга" (-1,85%), ОГК-2 (-1,31%), ДВМП (-0,59%).

Прогноз на 10 ноября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 10 ноября - 2 500 - 2 600 пунктов. Прогноз по курсу доллара к рублю - 80-82 рубля, юаня - 11,2-11,5 рубля.

Как считают во Freedom Finance Global, в понедельник индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 500 - 2 600 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на понедельник - 80-83 рубля, 92-94 рубля и 11-11,5 рубля, соответственно.