Медведев: в проекте бюджета на 2026-2028 годы заложен рост ключевых показателей

Они отражают уровень жизни россиян и состояние экономики, заявил председатель "Единой России"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Проект бюджета на предстоящие три года предусматривает рост ключевых показателей, которые отражают уровень жизни россиян и состояние экономики. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии, посвященном предстоящему второму чтению бюджета в Госдуме.

"В проект бюджета в целом заложен рост ключевых показателей, которые отражают уровень жизни людей, состояние экономики нашей страны даже при всех сложностях и издержках текущего периода. Обеспечено финансирование мероприятий по достижению национальных целей. В сумме за трехлетний период для этого предусмотрен почти 21 трлн рублей по линии национальных проектов", - отметил он.

Медведев добавил, что в проекте бюджета зафиксированы средства на выполнение народной программы партии. "В 2026 году на это предусмотрено 5,7 трлн рублей. Эти средства пойдут и на семейную налоговую выплату, механизм которой заработает в 2026 году. Надеюсь, что ею смогут воспользоваться большое количество родителей с детьми, во всяком случае, речь идет о 7 млн человек. Кроме того, предусмотрена выплата материнского капитала для 1,8 млн семей, обеспечение социальных контрактов и долговременного ухода", - добавил он.

Также продолжится модернизация первичного звена здравоохранения и инфраструктуры образования. "Речь идет о строительстве, капитальном ремонте и оснащении новым оборудованием более 17 тыс. объектов. Это и медицинские учреждения, и детские сады, и школы, и колледжи. Включая тему, которую мы с вами тоже неоднократно обсуждали в рамках нашей партийной комиссии, работы по обеспечению бюджетных обязательств, а именно по горячему питанию в школах для почти 6 млн детей", - отметил политик.

Помимо этого, увеличится бюджетное финансирование модернизации жилищно-коммунального хозяйства. "Речь идет об увеличении почти на 180 млрд рублей", - заключил он.