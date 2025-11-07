Медведев призвал наращивать финансирование соцгазификации и школ

Председатель "Единой России" также отметил, что необходимо наращивать финансовое обеспечение дорожной деятельности

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии, посвященном предстоящему второму чтению бюджета на следующие три года в Госдуме, призвал наращивать финансирование соцгазификации, капитального ремонта школ и строительства дорог.

"Первый момент касается средств, выделенных на социальную газификацию. Есть параметры текущего года. Желательно в этих параметрах оставаться или двигаться к их увеличению, поскольку это очень важный проект. Он был сформирован нашей партией и поддержан президентом РФ. Второе. Важно не допускать даже временного снижения финансирования капитального ремонта школ. По планам к 2028 году объем средств на эти цели должен увеличиться практически вдвое. Третье - дополнительные ресурсы на лекарственное обеспечение. Особенно на пациентов, лечение которых требует дорогостоящих медикаментов", - акцентировал внимание Медведев, слока которого приводит пресс-служба партии.

Помимо этого, он отметил, что необходимо наращивать финансовое обеспечение дорожной деятельности. Также должно быть предусмотрено дополнительное финансирование на развитие села. "Речь идет о приоритетных направлениях малого агробизнеса, льготном кредитовании аграрных товаропроизводителей, о субсидировании логистики сельхозпродукции и продовольствия, особенно в части, касающейся экспорта", - указал председатель партии.