Силуанов и Филимонов обсудили инфраструктурные проекты Вологодской области

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам соцподдержки граждан, в первую очередь - участников СВО и их семей, отметили в Минфине РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Министр финансов России Антон Силуанов и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов обсудили реализацию инфраструктурных проектов на территории области. Участники рабочей встречи рассмотрели проекты в сфере ЖКХ области, которые финансируются за счет инфраструктурного бюджетного кредита, сообщается на сайте Минфина России.

"Министр финансов Антон Силуанов и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов обсудили вопросы реализации инфраструктурных проектов, обеспечения социальных обязательств и сбалансированности регионального бюджета", - говорится в материалах.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам социальной поддержки граждан, в первую очередь - участников специальной военной операции и их семей, строительства социальных объектов, развития инфраструктуры региона, в том числе, ремонта и строительства дорог.

"Также обсудили реализацию проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые направлены на повышение качества услуг водоотведения и теплоснабжения и финансируются за счет средств казначейского инфраструктурного кредита", - сообщили в Минфине РФ.