Самарский губернатор представил Путину проект нового микрорайона

Вячеслав Федорищев сообщил, что подробно доложил главе государства о том, как будут развивать территорию около стадиона "Самара Арена"

САМАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев доложил президенту России Владимиру Путину о реализации проекта нового района Самары Беспилотный во время рабочей поездки главы государства в рамках форума "Россия - спортивная держава".

6 ноября Владимир Путин выступил на пленарном заседании XIII международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", который проходил в Самаре, и провел совет по развитию физической культуры и спорта.

"В ходе рабочего визита Владимира Владимировича Путина в Самару доложил ему о реализации проекта нового района Самары Беспилотный. Подробно доложил главе государства о том, как мы будем комплексно развивать территорию около стадиона "Самара Арена", - написал Федорищев в своем канале в Мах.

В конце октября Федорищев сообщил о планах по созданию в Самаре нового района Беспилотный, который будет располагаться рядом со стадионом "Самара Арена" и включать в себя миллион квадратных метров жилья, школы, детские сады и поликлиники, которые возведет частый инвестор. Там же расположатся современный кампус мирового уровня "Куйбышев", деловой квартал, экспоцентр, научно-производственный парк беспилотных систем и частного освоения космоса.

Спортивная инфраструктура нового район будет включать центр развития футбола, тренировочную базу "Крыльев Советов" и клубной академии, 10 футбольных полей, комплекс водных видов спорта с олимпийским 50-метровым бассейном.

Транспортную доступность Беспилотного будут обеспечивать два современных транспортно-пересадочных узла. Логистику выстроят в направлениях центра города и аэропорта, появится скоростной транспорт.