Медведев заявил о недопустимости нерациональных трат в условиях "напряженного" бюджета

Председатель "Единой России" призвал спрашивать за проделанную работу с ответственных за распоряжение средствами

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Нерациональные траты и плохое планирование недопустимы в условиях "крайне напряженного" бюджета, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Он призвал спрашивать за проделанную работу с ответственных за распоряжение средствами.

"В условиях крайне напряженного бюджета, когда деньги возвращаются неиспользованными, в большинстве случаев это результат бесхозяйственности. Есть, конечно, и иные обстоятельства. Но в целом это просто нерациональные траты и плохое планирование", - заявил Медведев на заседании программной комиссии партии, посвященном проекту бюджета на предстоящие три года.

"Это некачественная работа тех, кто отвечает за соответствующие проекты. Надо максимально внимательно к этому относиться. А с тех, кто занимается распоряжением этими деньгами, спросить за то, что было сделано", - указал он.