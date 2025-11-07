На II Таврическом форуме представят проекты развития Донбасса и Новороссии

Заявки принимают по нескольким направлениям, среди них развитие территорий, инфраструктура и комфортная среда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Фонд "Перспективное развитие Херсонской области" и цифровая платформа "Умная страна" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого платформа обеспечит отбор заявок для специальной сессии "Инвестиционный час - время возможностей" в рамках II Таврического инвестиционного-экономического форума (ТИЭФ). На ней представят 10 лучших проектов по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии губернаторам регионов, передает корреспондент ТАСС.

В подписании приняли участие советник губернатора Херсонской области - директор фонда "Перспективное развитие Херсонской области" Руслан Сыртланов, а также основатель и управляющий партнер цифровой платформы "Умная страна" Сергей Ручьев.

"Мы, особенно предприниматели, хорошо понимаем, что вне зависимости от снятых или отсутствующих бюрократических инструментов очень сложно донести свою бизнес-инициативу. И мы позволили себе увидеть в рамках форума возможность <…> чтобы <…> предприниматель мог даже, пусть за те 5-7 минут, полноценно рассказать свою инициативу главам субъектов. <…> И здесь, как никогда, нам помогает платформа "Умная страна". <…> Мы провели ряд переговоров и увидели, что те проекты, которые мы хотим показать губернаторам, они должны быть как минимум проверены, отсмотрены - они должны быть адаптированы под территорию, под экономику, под современные вызовы, соответствовать реалиям правового поля", - сказал Сыртланов.

Он добавил, что отбор проектов будет проходить до начала форума, который пройдет 5 и 6 декабря в Москве. "Некий конкурс мы планируем провести. <…> К завершающей кампании, то есть к концу, ближе к форуму, мы подведем итоги и отберем те 10 уникальных проектов, которые мы действительно сможем представить на благородный суд, я считаю, получив мнение глав", - отметил Сыртланов.

Ручьев, в свою очередь, добавил, что в исторических регионах есть особый запрос на развитие качественного российского бизнеса, в связи с чем подобная инициатива особенно актуальна. "Те, можно сказать, первые ласточки, которые прилетят в новые регионы, это именно тот патриотически настроенный бизнес-сегмент, который способен что-то изменить к лучшему, что является, непосредственно для меня тоже импульсом к участию в этом новом деле, с тем чтобы приложить усилия к тому, чтобы действительно новые регионы стали более процветающими", - сказал он.

Направления отбора

На специальной сессии участники не только получат возможность представить свои проекты губернаторам, но и получить экспертизу от высших должностных лиц и инструменты для реализации своих идей. Заявки можно подавать по нескольким направлениям.

Среди них - цифровые решения и индустриальные технологии, развитие территорий, инфраструктура и комфортная среда. Также принимаются проекты агро- и промышленных кластеров, проекты, направленные на социальное развитие - поддержка семей участников СВО, женское предпринимательство, НКО, образование, а также инициативы по международному сотрудничеству - работа со странами СНГ, Ближнего Востока, Азии.

Участие иностранных делегаций

Сыртланов также сообщил ТАСС, что в форуме ожидается участие иностранных делегаций. По его словам, работа в этом направлении ведется в том числе с Белоруссией, Узбекистаном и Казахстаном.

"Мы сегодня ведем активнейшую работу по взаимодействию с посольствами, консульствами. Я лично уже пригласил порядка пяти послов <…>, у меня была возможность пригласить, например, посла Северной Кореи. В целом, коллеги реагируют очень положительно, отзывчиво", - сказал он.

О форуме

II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум пройдет в Москве 5 и 6 декабря. В нем примут участие более 1 тыс. инвесторов. На форуме планируется обсудить социально-экономический потенциал регионов Донбасса и Новороссии, представив конкретные инвестиционные предложения для развития регионов.