Аэропорт Минеральных Вод предупредил о возможных задержках рейсов

В ближайшие дни в регионе возможны туманы

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Ограниченная видимость и непогода могут привести к задержкам рейсов, сообщается в Telegram-канале аэропорта Минеральных Вод на Ставрополье. В районе городов-курортов Кавказских Минеральных Вод отмечается туман.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и ограниченной видимостью в районе аэродрома возможны задержки рейсов на прибытие и на вылет. Все службы аэропорта работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт Минеральные Воды - крупнейший аэропорт и авиационный узел в Северо-Кавказском федеральном округе.

По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, в ближайшие дни в регионе возможны туманы. Предыдущей ночью видимость местами ухудшалась до 500 метров.

Туман вечером в пятницу отмечается в районе городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Об ухудшении видимости в своем Telegram-канале сообщил глава города Ессентуки Владимир Крутников.