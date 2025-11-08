Девять компаний "соревнуются" за право зарегистрировать знак Лабубу в РФ

Компании хотят выпускать под брендом одежду, игрушки, текстиль, исследовательские аппараты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Девять компаний хотели бы выпускать в России под брендом Лабубу игрушки, косметику, алкоголь и даже исследовательские аппараты, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков "Лабубу" и "Labubu" поступили в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) с мая по август 2025 года и проходят в ведомстве экспертизу заявленного обозначения.

Кроме китайской компании Pop Mart, непосредственного производителя игрушек Labubu, зарегистрировать одноименный товарный знак хотели бы производитель вина "Лоза Ставрополья", производитель оптических приборов, фото- и кинооборудования "Юань Хайлян" и другие. Также была и десятая заявка от косметической компании Natura Siberica, но в сентябре Роспатент отозвал заявку по просьбе компании.

Как следует из поступивших заявок, компании хотели бы выпускать под этим брендом игрушки, косметику, товары гигиены одежду и текстиль. Самые оригинальные - использовать бренд для создания научных и исследовательских аппаратов, а также для оборудования по спасению и защите.

Лабубу - дизайнерские плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкой зубастой улыбкой. Их создал гонконгский иллюстратор Касинг Лунг. Китайская компания Pop Mart выпускает эти игрушки с 2019 года, но взлет популярности Лабубу начался в 2024 году в Азии, в начале 2025 года тренд распространился по всему миру.