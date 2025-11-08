РФ сможет выйти на мировой рынок с продукцией из редкоземельных металлов

КРАСНОЯРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Создаваемый в Восточной Сибири кластер по глубокой переработке редкоземельных металлов поможет России выйти на мировой рынок с продукцией из них. Об этом ТАСС сообщил проректор Сибирского федерального университета (СФУ) по перспективным проектам Сергей Верховец.

СФУ станет частью создаваемого инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Долина Менделеева". 6-7 ноября секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел в Красноярском крае и Хакасии совещание по теме развития кластера по глубокой переработке редкоземов.

"В первую очередь необходимо закрыть потребности России в целях технологического суверенитета. В дальнейшем предполагается работа и на мировом рынке. При этом будет осуществляться экспорт не только чистых редкоземов, но и высокотехнологичной продукции из них - бесколлекторные моторы, катодные и предкатодные материалы, специзделия из легированных сплавов, продукция аддитивной печати", - сказал Верховец, отметив, что для этого необходима доразведка месторождений, запуск новых производств, а также научные исследования, в том числе маркетинговые - по выходу на новые рынки.

"Это работа на 3-5 лет интенсивной работы с административной и целевой поддержкой. Но у нас в РФ есть научный потенциал, а также заинтересованность со стороны и бизнеса, и государства", - подчеркнул эксперт. По мнению проректора, потенциальными рынками сбыта для российской продукции станут прежде всего дружественные государства.

Шойгу заявил, что запуск первых объектов кластера глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе планируется в 2027 году. Создание кластера предполагается на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тувы. Его цель заключается в том, чтобы превратить ресурсный потенциал Сибири в источник устойчивого инновационного развития страны. Проект формирует экосистему, объединяющую добычу и переработку редких и редкоземельных металлов, разработку передовых материалов, микроэлектроники, энергетических решений и систем искусственного интеллекта - на базе тесного взаимодействия промышленности, науки и образования. Шойгу выступил инициатором его создания.