Российские компании в I квартале 2025 года увеличили вложения в ПО почти на 30%

Объем инвестиций достиг 377,5 млрд рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Крупные и средние компании России в первом полугодии 2025 года увеличили вложения в программное обеспечение (ПО) и базы данных почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Объем инвестиций за этот промежуток составил 377,5 млрд рублей, что на 84 млрд рублей больше, чем в первом полугодии 2024 года. Об этом говорится в квартальном дайджесте, представляющем оперативные данные об инвестициях крупных и средних организаций в информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), подготовленным Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ (есть в распоряжении ТАСС).

Динамика инвестиций в ПО в течение полугодия была неравномерной, отмечают эксперты. В первом квартале фактически была стагнация (+3,6%), а во втором - значительный прирост (+37,3%). Вложения в ПО росли как минимум в 2,5 раза быстрее, чем в основной капитал в целом, в результате чего их доля в инвестициях в основной капитал увеличилась с 2,5% в первом полугодии 2024 года до 2,9% за аналогичный промежуток 2025 года, говорится в исследовании.

Более 85% всех вложений в ПО и базы данных приходится на топ-5 отраслей, в том числе две трети - на сферу ИТ и связи (40,1%) и финансовый сектор (23,7%). Наибольший абсолютный прирост вложений в ПО наблюдался в сфере ИТ и связи - рост на 55,3 млрд рублей (+57,6%) по сравнению с первым полугодием 2024 года. Среди крупных потребителей с заметной положительной динамикой также торговля (+42,7%) и обрабатывающая промышленность (+24,2%).

"В целом прирост инвестиций в ПО произошел в 16 из 18 рассматриваемых отраслей, причем в десяти из них он превысил 20%, в том числе в пяти - составил более 2,3 раза", - отмечается в исследовании.

Об исследовании

Данные рассмотрены по 18 крупным отраслям экономики. Показатели инвестиций в ИКТ сформированы на основе данных федерального статистического наблюдения по форме № П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы". Наблюдение охватывает все юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие все виды экономической деятельности. При подготовке исследования использованы материалы Росстата и собственные расчеты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Статистические данные по Российской Федерации публикуются без учета статистической информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.