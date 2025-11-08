Зарплаты медиков первичного звена призвали повысить в полтора раза

Это помогло бы прекратить отток специалистов, считает автор инициативы, председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов

Редакция сайта ТАСС

© Антон Вергун/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предлагает повысить в полтора раза зарплаты медработникам первичного звена для прекращения оттока специалистов.

"Работникам первичного звена здравоохранения необходимо в срочном порядке повысить зарплаты в среднем в полтора раза для прекращения оттока специалистов", - сказал Миронов ТАСС.

По мнению депутата, причиной нехватки медицинских специалистов являются низкие зарплаты. "Сами медики грустно шутят: им приходится работать на полторы ставки, потому что на одну есть нечего, а на две - некогда", - отметил он. Работа на полторы ставки в итоге приводит к выгоранию и уходу специалистов, добавил председатель партии.