Эксперт Первушин: ущерб ЕС от запрета на мультивизы составит €90-270 млн в год

По словам преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова, решение Еврокомиссии направлено на укрепление дисциплины внутри самого Евросоюза

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Страны Евросоюза суммарно будут терять от €90 до 270 млн в год из-за полного запрета на выдачу гражданам России новых многократных виз, потери для Европы от запрета минимальны. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС эксперт, преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова Борис Первушин.

Ранее Еврокомиссия объявила о введении полного запрета на выдачу гражданам России новых многократных виз. Эксперт напомнил, что в 2024 году россияне получили около 540 тыс. шенгенских виз, из которых примерно 224 тыс. - многоразовые.

"Средние расходы россиян в странах ЕС - от 800 евро до 1 200 евро на поездку, то есть суммарно Европа недосчитается 90-270 миллионов евро туристических доходов в год. Для сравнения: только Испания зарабатывает на туризме свыше 120 миллиардов евро ежегодно. Это даже не статистическая погрешность", - заявил эксперт, отметив, что после запрета отпадет как минимум 100-200 тыс. повторных визитов россиян.

По его словам, сильнее других последствия ощутят Италия, Франция, Испания и Греция - именно они выдавали больше всего виз россиянам. "Поток россиян в эти страны и так упал в несколько раз по сравнению с 2019 годом, но теперь станет еще реже, особенно по повторным поездкам: шопинг-туры, выставки, деловые визиты", - пояснил он, напомнив, что Финляндия, Польша и страны Балтии в проигрыше почти не будут - там визы фактически не выдаются с 2022 года, а сухопутные границы закрыты.

Решение Еврокомиссии, по словам Первушина, направлено на укрепление дисциплины внутри самого Евросоюза. "Единственный результат - демонстрация управляемости: все государства ЕС, независимо от позиции, вынуждены синхронно выполнять указание Брюсселя. Фактически мы наблюдаем не санкцию против россиян, а форму политической дрессировки стран - членов Евросоюза. Любое подобное абсурдное распоряжение, когда его исполняют без исключений, укрепляет контроль центра над национальными правительствами", - заметил он.

С экономической точки зрения, по словам эксперта, потери для Европы от запрета на мультивизы минимальны, однако необходимо учитывать, что для ЕС эта мера создает дополнительную нагрузку. "Каждая новая заявка теперь потребует отдельного рассмотрения, а сбор за визу вырос до €90. Консульства получат больше бумажной работы, без какого-либо экономического эффекта", - сказал он.